"Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz"

Başkan Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

26 FABRİKANIN AÇILIŞI YAPILDI



Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın da açılışını yapıyoruz.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİP YATIRIM YAPAN HİÇ KİMSE PİŞMAN OLMAZ"



Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapımızın yatırımcılara her zaman açık olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

"İHRACATIMIZ HER AY REKORLAR KIRARAK ARTIYOR"



İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor, istihdamda salgın dönemine rağmen artış var. Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor.

"MİLLETİMİZ İSTİYOR BİZ DE YAPIYORUZ"



Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanacağız. Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz. Milletimiz istiyor biz de yapıyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağız. Biz "Yaparsa AK Parti yapar"diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz.

Küresel düzeyde enerji fiyatları fahiş oranları arttığı halde, biz bunları 3'te biri 5'te biri oranda yansıtıyoruz. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bugüne kadar 64 milyon liralık riskli bina kira yardımı yaptık.

"ADANA-MERSİN DEMİR YOLU İLE SEYAHAT SÜRESİNİ YARIYA İNDİRDİK"



Adana'da toplam alanı 1 milyon 150 bin metrekare olan 7 adet millet bahçesi projemiz var. Adana'ya 178 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaptık. Adana-Mersin demir yolunu yeniledik, seyahat süresini yarıya indirdik. 11 baraj inşa ettik, 8 baraj daha inşa edeceğiz. Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizi 2023'e kadar tamamlayıp hizmeye sunmayıo planlıyoruz.