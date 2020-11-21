  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız
Makbule Sarı cinayetinde yeni gelişme! 1 çuval fındık için öldürmüşler
TSK eğitmişti... İlk mezunlarını verdi
Rus halkını ayaklandıran fotoğraf!
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Kongrelerimizi erteliyoruz
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
"Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek"
27 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu...
Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti
Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı
BAE'den skandal destek! Hafter'e yeni savunma sistemi
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' yabancı bir gemiye el koydu
Yeni koronavirüs önlemleri devreye girdi
Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Ahmet Kural'dan Çağla Gizem Çelik'e tanıdık bakış! Sosyal medyada çok konuşulmuştu...
Google kullanıma soktu... SMS ölmedi yenilendi
Cansel Elçin Defne Samyeli hakkında konuştu: Enerjisi yüksek
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Akrep aşk enerjisinde
Bilinçsiz antibiyotik kullanmanın 5 zararı
Fadik Sevin Atasoy'a büyük övgü: Türkiye'nin Meryl Streep'i
21 Kasım 2020 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 18:09:00

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi."

"Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız."

"G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir."

Ayrıntılar geliyor...

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den evlilik tavsiyesi
Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor

Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor
Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz

Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz
Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...

Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...
Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!

Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak
Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı

Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı
"Yetişemedim"

"Yetişemedim"
Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi

Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER