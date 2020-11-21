Başkan Erdoğan: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi."

"Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız."

"G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir."

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