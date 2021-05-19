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19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:27:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:30:00

Başkan Erdoğan Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TAM KAPANMA İLE VAKA SAYILARINDA CİDDİ MİKTARDA DÜŞÜŞ OLDU"

Tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Almış olduğumuz karar çok etkili oldu. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasındaki farkı çok net gördük. Şimdi amacımız vaka sayılarını 5 bine indirmek. O zaman çok daha rahatlayacağız. Bu sayıya indiğimizde vefat sayımızda azalmış olacak. Hedefimiz bunu başarabilmek. Bunu başarmak için adımlar atıyoruz. Esnaflarımıza bu kapsamda destek veriyoruz.

"NETANYAHU HİÇBİR ZAMAN BİZİM DOSTUMUZ OLMAMIŞTIR"

(Akşener'in ifadeleri) Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Benim İsrail'in Başbakanı ile Davos'ta bir maceram oldu. Davos'ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.

"KUZEY KIBRIS'TAN GEREKLİ MESAJLARI TÜM DÜNYAYA VERECEĞİM"

İnşallah 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım.

"YAKINDA FETÖ TAKIMINDAN DA ÖNEMLİ BİR İSİM AÇIKLAYACAĞIZ"

Bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.

"900'Ü AŞKIN ATIN NEREDE OLDUĞU DAHİ BELLİ DEĞİL"

900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık. Yerli aşımızı yetiştirebilirsek bizim herhangi bir sıkıntımız olmayacak.

UEFA VE FORMULA 1 KARARI

Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. Biz de olanda hayır vardır diyoruz, çok da üzülmüyoruz.

"AP'NİN TAVSİYE KARARININ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, (AP'nin) nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir.

Etiketler : başkan erdoğan millet kütüphanesi gençler
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