VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konut fiyatları düşüş eğiliminde
Kocaeli sahillerinde 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı
İstanbul ve Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Varank: TOGG, Mart ayında yollarda olacak
"Türkiye'nin cömertliği pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür"
"TEKNOFEST enerjisi Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak"
AB, Ukrayna için 'askeri yardım misyonu' kurmak üzere çalışmalara başlayacak
Turizmde salgın sonrası en yoğun sezon yaşanıyor
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
"AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli"
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST KARADENİZ'e 600 bin genç başvurdu
Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı
"Dünyadaki tıbbi tesislerin yarısında basit hijyen hizmetleri yok"
Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
Almanya'da yıllık enflasyon tekrar yükselişte
"HDP'den çocuğumu almadan eyleme son vermeyeceğim"
NATO'dan "30 Ağustos" kutlaması
Antalya Kaş'taki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Şii lider Sadr çağrı yaptı: 1 saat içinde alandan çekilin
"Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar"
Kars'taki asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
"Varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış"
30 Ağustos 2022 Salı 17:44:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 18:12:00

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin cömertliği pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliği, pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile dost ülke ordularının yeni mezunlarımızla daha da güçlendiğine inanıyorum.

Dünyadaki güç dengelerinin yeni gerilimleri ve muhtemel çatışmaları artırdığı bir dönemde her sınıftan ve rütbeden askeri personelin ordumuz için kritik öneme sahip olduğu muhakkaktır.

Milletimizin göz bebeği ordumuz bölgesel tehditler ve terör örgütleri yanında bünyesine sızmaya çalışan sinsi yapıların yol açtığı tahribatlarla da mücadele etmek mecburiyetinde kalmıştır.

Her dönemde farklı kisvelerle karşımıza çıkan bu yapıların en son ve alçak örneği FETÖ idi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimizin destansı direnişiyle başarısızlığa uğrayan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bünyesinde ciddi bir temizlik yapmıştır.

Bu büyük temizliğin ardından ordumuzun bittiğini, kolay kolay ayağa kalkamayacağını hele hele dünyaya parmak ısırtacak harekatlar yapamayacağını düşünenlerin yanıldıklarını özellikle görmeleri sadece bir kaç hafta sürdü.

Darbe girişiminden sadece 40 gün sonra başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgemizdeki insani krizin en önemli aktörü haline dönüştürülen DEAŞ'a ilk büyük ve ciddi darbeyi biz vurduk.

Ardından Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin çıkarlarını koruma ve bölgesinde huzuru sağlama konusundaki gücünü tüm dünyaya gösterdik.

Bu başarının gerisinde ordumuzun personel temin ve eğitim sistemini yeniden yapılandırarak FETÖ'cülerin tasfiyesiyle oluşan boşluğu hızla doldurmamız vardır. Ordumuza çeşitli seviyelerde personel yetiştiren Hark Okullarımızı, Meslek Yüksek Okullarımızı ve Enstitülerimizi, Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde daha kaliteli ve etkin eğitim verecek şekilde yeniden kurduk.

Üniversitemizin yurt içinde ve yurt dışında uydurma haberlerle karalanmaya çalışılmasının arka planında işte bu başarının getirdiği hazımsızlık bulunuyor. Yaptığımız reformun ordumuzu zayıflatmaya değil tam tersine güçlendirmeye yönelik olduğunun en büyük ispatı kazanılan başarılar, dünyanın dört bir yanında yürütülen görevlerdir.

Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir.

Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk.

Krizleri fırsata dönüştürme kabiliyetimiz en yüksek seviyede.

Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliği, pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür.

Önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir.

İnşallah yılbaşından itibaren hendeklerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : milli savunma üniversitesi kara harp okulu recep tayyip erdoğan
Sibel ikiledi

Sibel ikiledi
Evlilik hayatı kolay değil

Evlilik hayatı kolay değil
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek
‘Cennetin çocukları' ile dönüyor

‘Cennetin çocukları' ile dönüyor
'Tuzak' için heyecanlı

'Tuzak' için heyecanlı
40 yaşa Afrika'da kutlama

40 yaşa Afrika'da kutlama
Üçüncü kez ayrıldılar

Üçüncü kez ayrıldılar
Cihangir'i özlemişim

Cihangir'i özlemişim
Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış

Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes