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07 Kasım 2021 Pazar 18:07:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 18:07:00

Başkan Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan süleyman soylu ibrahim kalın boşnak
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