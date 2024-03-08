Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz
Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, İstanbul'da "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuştu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum
Dünyanın tüm emekçi, mazlum ve mağdur kadınlarını yürekten selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamında anne olarak, eş olarak, evlat olarak hayatımıza anlam katan kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum
Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklemiş, siyasi hayatı boyunca kadınlarla yol yürümüş bir kardeşinizim
Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür.
Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlarımız için en hayırlısının peşinde koştuk. Şiddetin önlemesinden kadının güçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede yeni projeler açıkladık.
Geçmişte yaşadıklarımızdan ders alarak her açıdan daha huzurlu, daha aydınlık bir geleceği inşa etmenin çabasındayız. Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ekseninde yürütüyoruz.
Güçlü aile, sadece devlet ve millet olarak bekamızın değil ayrıca geleceğimizin de teminatıdır.
Ülkemizde aile kavramına alerjisi olan bir kesim var. Öyle bozuk bakış açısından bahsediyoruz ki "aile" kavramından bile rahatsızlar
Bazı kibirli siyasetçilerin başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, ev kadınları hor görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar
Dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranların 7 Ekim'den beri Filistin'de katledilen çoğu kadın ve çocuk 32 bini aşkın masum için seslerini yükselttiklerini duydunuz mu?
Türkiye olarak biz, diplomatik girişimlerimizle, yardımlarımızla kendi duruşumuzu sergiliyor, mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Çünkü biz onlar gibi riyakar değiliz
Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenin ve daha nice kahramanımızın fedakârlıklarını nasıl yok sayabiliriz?
Ekonomiden eğitime, güvenlikten tarıma kadar her alanda ortada göz kamaştıran bir başarı varsa bunda en az erkekler kadar kadınların da katkısı ve emeği vardır
Kadınlarda en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı yüzde 70'lerden yüzde 90'lar seviyesine ulaştı
Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren reformlarımız bile hedef alındı. Bizi itham edenlerin, kendilerinin yasakçı ve baskıcı olduğunu geride bıraktığımız 21 yıllık dönemde defalarca tecrübe ettik
"Nefes alamayacaksınız" diyerek tamamı yalan ifadelerle güya kadınları kendilerine oy vermeye ikna edebileceklerini sanıyorlar
Kadınların 31 Mart'ta bir kez daha korku siyasetini ellerinin tersiyle iteceklerine inanıyorum
Ayrıntılar geliyor...
- Baykar'dan Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla işbirliği sözleşmesi
- "Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz"
- "Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz"
- "Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz"
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