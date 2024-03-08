"Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz"

Başkan Erdoğan, İstanbul'da "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuştu.

Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum

Dünyanın tüm emekçi, mazlum ve mağdur kadınlarını yürekten selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamında anne olarak, eş olarak, evlat olarak hayatımıza anlam katan kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum

Siyasete kadın elinin değmesini daima desteklemiş, siyasi hayatı boyunca kadınlarla yol yürümüş bir kardeşinizim

Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür.

Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlarımız için en hayırlısının peşinde koştuk. Şiddetin önlemesinden kadının güçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede yeni projeler açıkladık.

Geçmişte yaşadıklarımızdan ders alarak her açıdan daha huzurlu, daha aydınlık bir geleceği inşa etmenin çabasındayız. Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ekseninde yürütüyoruz.

Güçlü aile, sadece devlet ve millet olarak bekamızın değil ayrıca geleceğimizin de teminatıdır.

Ülkemizde aile kavramına alerjisi olan bir kesim var. Öyle bozuk bakış açısından bahsediyoruz ki "aile" kavramından bile rahatsızlar

Bazı kibirli siyasetçilerin başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, ev kadınları hor görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar

Dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranların 7 Ekim'den beri Filistin'de katledilen çoğu kadın ve çocuk 32 bini aşkın masum için seslerini yükselttiklerini duydunuz mu?

Türkiye olarak biz, diplomatik girişimlerimizle, yardımlarımızla kendi duruşumuzu sergiliyor, mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Çünkü biz onlar gibi riyakar değiliz

Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenin ve daha nice kahramanımızın fedakârlıklarını nasıl yok sayabiliriz?

Ekonomiden eğitime, güvenlikten tarıma kadar her alanda ortada göz kamaştıran bir başarı varsa bunda en az erkekler kadar kadınların da katkısı ve emeği vardır

Kadınlarda en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı yüzde 70'lerden yüzde 90'lar seviyesine ulaştı

Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren reformlarımız bile hedef alındı. Bizi itham edenlerin, kendilerinin yasakçı ve baskıcı olduğunu geride bıraktığımız 21 yıllık dönemde defalarca tecrübe ettik

"Nefes alamayacaksınız" diyerek tamamı yalan ifadelerle güya kadınları kendilerine oy vermeye ikna edebileceklerini sanıyorlar

Kadınların 31 Mart'ta bir kez daha korku siyasetini ellerinin tersiyle iteceklerine inanıyorum

Ayrıntılar geliyor...