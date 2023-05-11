VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lice kırsalında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
"Valilikler tarafından belirlenen okul öncesi eğitim ücretleri kaldırılıyor"
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce basın toplantısı düzenleyecek
"Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik"
Ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştılar
11 Mayıs 2023 Perşembe 09:33:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 09:33:00

Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kürt vatandaşların bugüne kadar analarının ak sütü gibi helal olan haklarını kendilerine teslim etmek için büyük mücadeleler verdiklerini belirtti.

Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Rabb'im ömür, milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacak, çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak. Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek. Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak."

Erdoğan, Türkiye'nin, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacaklarını, Türkiye Yüzyılı'nı Kürt vatandaşların da desteğiyle hep beraber inşa edeceklerini bildirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye yüzyılı kürt terörle mücadele
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı

Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı
Aşk yok

Aşk yok
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Konserde eşinin ceketini yırttı

Konserde eşinin ceketini yırttı
Aile keyfi

Aile keyfi
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Sefo'dan tekli heyecanı

Sefo'dan tekli heyecanı
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX