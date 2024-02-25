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25 Şubat 2024 Pazar 20:36:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 20:36:00

Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz

Kaynak: DHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, 'Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bugünlere el birliği içinde getirdiysek, inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ederek, canları pahasına vatana sahip çıkan kahramanları rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarımız döneminde Bayburt ile birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin, ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduk" dedi.

"BAYBURTLU KARDEŞLERİMİZE AHDI VEFALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimiz de her seçimde şahsımızı verdikleri güçlü destek ile bizi bu kutlu mücadelemizde yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahdı vefaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILINI DA HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'nin nice zorlukları ve engelleri aşarak bu günlere el birliği içinde getirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Ecdadın emaneti olan cennet vatanımızı çok daha güçlü, müreffeh, özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu yolda en kritik dönemeçlerden birisi olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleni ile geride bıraktık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart mahalli idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok yola devam diyeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyorum. Rabbim muhabbetimiz ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum" dedi.

Etiketler : Erdoğan Bayburt Kurtuluş Yıl Dönümü
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