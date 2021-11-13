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13 Kasım 2021 Cumartesi 14:54:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 16:23:00

Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha gerçekleştiriyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Köprünün hizmete girmesiyle sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiç bir engele uğramadan 6 dakikaya inecektir.

"ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'MİZİN YIL DÖNÜMÜNDE KÖPRÜMÜZÜ HİZMETE AÇACAĞIZ"

Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. yılına işaret eden 2023 metre uzunluğuu ile anlamlı mesajlara sahiptir. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsüolan köprü, tasarımı inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimi ile önemli bir eserdir. 1915 Çanakkale Köprüsü önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor. Dünyanın tarihinin en ciddi lojistik krizlerinden birini yaşadığı dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz çok daha önemlidir.

"KANAL İSTANBUL İLE DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ATILIMI DAHA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz. İnşallah Kanal İstanbul ile denizyolu ulaşımında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz. İkide bir Ana Muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyayı tehdit ederek, Büyükelçileri toplayarak, "Sakın Kanal İstanbul'a girmeyin, girenler bilsinler ki paralarını alamazlar yaklaşımı..." sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koymaları bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının en güzel ifadesidir. Suda verdikleri sözler, elektrikte verdikleri sözler ne yaptılar?

"TÜM ENGELLERİ AŞACAK GÜCE VE KARARLILIĞA SAHİBİZ"

Şimdi aynı şekilde inşası süren hızlı tren yolu hatlarımızı tamamlayarak ülkemize sınıf atlatıyoruz, atlatacağız. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda, enerjide, teknolojide ne kadar çok yol katedersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşacağımızı biliyoruz.

Birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyorsa da biz zor oyunu bozar diyerek tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz.

Etiketler : 1915 çanakkale köprüsü recep tayyip erdoğan kanal istanbul
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