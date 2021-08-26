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26 Ağustos 2021 Perşembe 12:38:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 12:40:00

Başkan Erdoğan: Türkiye yeni bir şahlanış içinde

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Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olduğunu ve yeni bir şahlanış içinde bulunduğunu belirten Erdoğan, "Milletimizin başını yere eğdirmeyeceğiz. Gençlerimizin umutlarının kırılmasına izin vermeyeceğiz. Korkmayın, gelecek bizim" dedi.

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı. Törende önemli mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi:

"ZAFERİN GERİSİNDE EMEK VAR"

Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt Zaferi'nin gerisinde de çok büyük emek, gayret vardır. Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve sonra bir tasnif edildiği nokta burasıdır. Bizim medeniyetimizin kökü; sevgiye, hoşgörüye, hakka ve adalete dayalı fetih medeniyetidir.

"YENİ BİR ŞAHLANIŞ İÇİNDEYİZ"

Türkiye, Doğu'ya ve Batı'ya ait ne varsa hepsini kucaklayan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir. Ülkemizin içinde asırlık ihmalleri, geri kalmışlıkları milletimizle birlikte 19 yıl gibi kısa bir sürede gidermeyi başardık.

"ZAFERE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ"

İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız. Türkiye'nin önünün kesilmesine rıza göstermeyeceğiz.

"ZORLUKTAN KAÇMAYAN BİR MİLLETİZ"

Milletimizin başını yere eğdirmeyeceğiz. Gençlerimizin umutlarının kırılmasına izin vermeyeceğiz. Korkmayın, gelecek bizim. Biz hiçbir zorluktan kaçmamış, canını ortaya koymaktan çekinmemiş bir milletiz.

Etiketler : türkiye başkan erdoğan malazgirt zaferi
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