Başkan Erdoğan: Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın yanında olacağız

Başkan Erdoğan: Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın yanında olacağız

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana gelmesinin ardından Türkiye'den de Lübnan halkına başsağlığı dilekleri ve Lübnan halkının yanında olunduğuna ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Arapça olarak paylaştığı mesajda Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.