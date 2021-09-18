Başkan Erdoğan: Türkiye, kritik eşiği yakaladı

Başkan Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Ekonominin güçlenmesiyle hangi hareket alanlarına kavuştuğumuzun farkındayız

Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakalad

İhracat başarımız ülkemiz ekonomisinin yükselen gücünün de sembolüdür

İhracatçılarımız gittikleri ülkelerde kültürel ve ve sosyal ilişkilerimizin en önemli temsilcileridir

İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine çıkarmayı hedefliyoruz

İş insanlarımız ürettikçe, ihraç ettikçe geleceğe daha umutla bakıyoruz

Güvenlik sorunlarını sınırlarımızdan içeri taşımaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz

12 aylık ihracatımız 211 milyar dolarla rekor kırdı

Eylül itibarıyla 211 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdık. Ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edilebilecek az ülke var

8 bin km'lik mesafeleri hedef alan uzak ülkeler ihracat stratejimizi hayata geçiriyoruz

Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık

Sadece ihracatçılarımıza destek sağlayacak ihracatı geliştirme fonunu kuruyoruz. Bu müjdeyi de paylaşmak istiyorum

Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak, sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz

İstanbul'da fuar merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür