VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmaris'te orman yangını
"Erdoğan bizim için ilham veren bir lider"
'Ben de okuyorum' kutlaması
Kezban Öğretmen'e Küresel Ödül
Mısır ekerken fil fosili buldular
Bu kreş buzağılara özel
Microsoft'ta hesaplar şifresiz açılacak
Başkan Erdoğan: Türkiye, kritik eşiği yakaladı
Türkiye, Rusya'nın oyununu bozdu
İhanet konuşması ortaya çıktı: Türk üretimi T-70 sakın uçmasın
Sezen desteği
Hollywood yıldızı İstanbul'da
Hedefi oyunculuk
Konserler başlıyor
Üçüncü şahıslarla alakası yok
Düğünüme hazırlanıyor gibiyim
Harbiye'de kahkaha tufanı
Hem çekti hem oynadı
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Şafak vakti saldırdı
CHP 'çıplak semazen' skandalını böyle savundu
AK Parti ve MHP bastırdı, 'Veto'su aşıldı
Fitch, Türkiye'nin büyüme hızına yetişemiyor
Sebze ağırlıklı beslenmek korona riskini azaltıyor
18 Eylül 2021 Cumartesi 15:17:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 15:17:00

Başkan Erdoğan: Türkiye, kritik eşiği yakaladı

ABONE OL

Başkan Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada 'Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Ekonominin güçlenmesiyle hangi hareket alanlarına kavuştuğumuzun farkındayız

Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakalad

İhracat başarımız ülkemiz ekonomisinin yükselen gücünün de sembolüdür

İhracatçılarımız gittikleri ülkelerde kültürel ve ve sosyal ilişkilerimizin en önemli temsilcileridir

İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine çıkarmayı hedefliyoruz

İş insanlarımız ürettikçe, ihraç ettikçe geleceğe daha umutla bakıyoruz

Güvenlik sorunlarını sınırlarımızdan içeri taşımaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz

12 aylık ihracatımız 211 milyar dolarla rekor kırdı

Eylül itibarıyla 211 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdık. Ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edilebilecek az ülke var

8 bin km'lik mesafeleri hedef alan uzak ülkeler ihracat stratejimizi hayata geçiriyoruz

Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık

Sadece ihracatçılarımıza destek sağlayacak ihracatı geliştirme fonunu kuruyoruz. Bu müjdeyi de paylaşmak istiyorum

Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak, sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz

İstanbul'da fuar merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür

Etiketler : başkan erdoğan tim ihracat rekor
Zara'dan Balkan çıkarması

Zara'dan Balkan çıkarması
Kardeş düeti

Kardeş düeti
Sahte hesaba şikayet

Sahte hesaba şikayet
Nişan yüzüklerini çıkardılar

Nişan yüzüklerini çıkardılar
İzmir fatihi Simge

İzmir fatihi Simge
Toplantı telaşı

Toplantı telaşı
Kapadokya'da 'Evet'

Kapadokya'da 'Evet'
Emniyet amiri olarak dönüyor

Emniyet amiri olarak dönüyor
Ayrılık kısa sürdü

Ayrılık kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER