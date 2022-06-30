Başkan Erdoğan'dan Madrid'de zafer açıklaması

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30 Haziran 2022 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 18:10:00

Başkan Erdoğan: Türkiye, İsveç, Finlandiya üçlü muhtırası diplomatik bir zaferdir

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik bir zaferdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO) İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz." dedi.

"Oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Bu muhtıra diplomatik bir zaferdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın, bu söz yerine gelecek."

ABD'den F16 alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Biden'ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır. Gecikmeden hemen bir heyeti Amerika'ya göndereceğim. Sayın Biden kendinden emin. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım." dedi.

"147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumunda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : nato abd isveç finlandiya
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