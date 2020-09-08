Erdoğan'dan Türkiye-İran Zirvesi'nde koronavirüs açıklaması: Artan vakalara rağmen salgın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin "Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.
Toplantının başında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Diyaloğumuz birçok sorunun çözümünde belirleyici. Salgın sürecinde dayanışma içinde olduk. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Salgın sürecinden inşallah güçlenerek çıkacağız. Alacağımız kararlar ilişkilere ivme kazandıracak.
- MSB'den flaş açıklama: 4 terörist artık etkisiz
- Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti!
- Erdoğan'dan Türkiye-İran Zirvesi'nde koronavirüs açıklaması
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi: Ayakta yolcu olmayacak, maske tüm alanlarda zorunlu olacak
- Bakan Çavuşoğlu: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor
- Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi