Erdoğan'dan Türkiye-İran Zirvesi'nde koronavirüs açıklaması: Artan vakalara rağmen salgın altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının başında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diyaloğumuz birçok sorunun çözümünde belirleyici. Salgın sürecinde dayanışma içinde olduk. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Salgın sürecinden inşallah güçlenerek çıkacağız. Alacağımız kararlar ilişkilere ivme kazandıracak.