Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, Mehmetçiklerin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri de rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik." diye konuştu.

Seçim döneminde de ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sahada yapılan çalışmaları, ihtiyaçları, sıkıntıları bizzat takip ettik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Tespitlerimize göre Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynırlara yerleştirmiş olacağız. İlk bir sene içinde 319 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Ahdine sadık bir hükümet olarak yerine getirdiğimiz diğer tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor. Gerek rezerv alan bulmakta çekilen zorlukların üstesinden gelmek gerekse vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla Yerinde Dönüşüm Projesi'ni başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz deprem bölgesinde büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdiye kadar 160 binden fazla insanımız yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz vardır."

"YAŞADIĞIMIZ HER FELAKET, BİZE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ TEKRAR TEKRAR HATIRLATMAKTA"



Yerinde Dönüşüm Projesi'yle sadece inşaatların hızlanmayacağını aynı zamanda ekonominin canlanacağını, yeni istihdam alanlarının oluşacağını, mahalle kültürünün hayat bulacağını ve konutların daha az maliyetle hayata geçirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız." dedi.

Depremin yıktığı şehirleri altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa edeceklerini bildiren Erdoğan, "Yaşadığımız her felaket, bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hiç şüphesiz bu önlemlerin en başında kentsel dönüşüm gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bu meseleyi sürekli işledik, sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Özellikle çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerimizde bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu ifade ettik." değerlendirmesini yaptı.

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde TOKİ aracılığıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 200 bin proje ürettiğini, konut projeleriyle birlikte okullar, hastaneler, kamu kurumları ve daha nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığını, TOKİ'nin 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıktığını ifade eden Erdoğan, depremin özellikle kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu 'istemezükçü' ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, her yalanı söylediler. Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli legal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler.

Kendilerine hak gördükleri, güvenli, modern, dayanıklı konutları maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler. Hasılı kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler, vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır."

Muhalefetin millete nasıl baktığını 14 Mayıs'tan sonra gördüklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs öncesinde millete bedava ev vadediyorlardı, 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize olmadık hakaretleri yaptılar. Depremde her şeyini kaybetmiş, yüreği yaralı insanlarımızı necis dilleriyle hedef aldılar. Daha bunun gibi yıllar boyu utançla hatırlanacak pek çok edepsizliği, hoyratlığı ve ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar. 28 Mayıs'tan sonra da çıkıp siyasi hırsları sebebiyle mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerini bunların insafına asla bırakmayacağız."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE 3,3 MİLYON KONUTUN İNŞASINI SAĞLADIK"



Son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık anlamında ne yaptılarsa bu "takoz" zihniyete rağmen yaptıklarını belirten Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir." diye konuştu.

Erdoğan, temelini atacakları kentsel dönüşüm projelerini bu vizyonun bir parçası olarak gördüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eliyle Kahramanmaraş merkezde 3 noktada, Pazarcık ilçesinde 2 köyde, Türkoğlu ilçesinde bir köyde, Pazarcık'ta küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplam 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Cem Avcı/Wow otellerine ve Galatasaray Spor Kulübüne bu anlamlı destekleri için şahsım, milletim, ülkem adına teşekkür ediyorum."

Allah'ın, Türkiye'yi her türlü afetten korumasını temenni eden Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diledi.

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olanları tebrik etti.

DİĞER SPOR KULÜPLERİNE "YARDIM YAPIN" ÇAĞRISI



Canlı bağlantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi bugün merkezde inşaatları başlattıklarını belirterek bundan son derece mutluluk duyduklarını söyledi.

Diğer yandan yerinde dönüşüm için ilk temelleri attıklarını kaydeden Özhaseki, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraşlıların da yerinde dönüşüm projesine itibar ettiklerini, kendilerinin de işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Özhaseki, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Fesih Avcı Bey'in 913 konut taahhütlerini de bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini bildirerek şunları kaydetti:

"Dursun Özbek Başkanımız, 'Bizler tamam sahada yarışıyoruz. Spor alanlarında mücadele ediyoruz. Ama hayırda da yarışalım istedik ve Galatasaray olarak 250 konutun inşaatına başlıyoruz. İnşallah diğer kulüpler de bizi geçerler 300, 400, 500 konut yaparlar ve bizi de bu konuda geçmiş olurlar, bundan memnuniyet duyarım' derler. Biz de buradan onlara duyuruda bulunuyoruz. Eğer yapmak isterlerse yerlerimiz hazır. Kulüplerimizi de buraya ayrıca bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özhaseki'nin temennisine katıldığını belirterek Galatasaray Spor Kulübünü bu konuda 250 konutla attıkları ilk adımdan dolayı tebrik etti.

Kayseri'yi bir kenara koymanın doğru olmayacağını ifade eden Erdoğan, "Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak? Bunu da göreceğiz. Ama diğerlerini de Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, onları da bekleyeceğiz. Bakalım onlar kaç konutla bu yarışın içerisinde yer alacak. Hayırda yarış bu. Başka bir şey değil. Tribünlerden bu kadar paralar geliyor. Öyleyse bunların bir kısmını ne yapalım buralara aktaralım. Kazalardan, belalardan kurtulmak için birebir ilaç." diye konuştu.

Erdoğan'ın sözleri üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Efendim, Kayseri sizi hiç yalnız bırakmadı. Şimdi de Kayseri'den, Kayserispor'dan özellikle buraya yardım etmesini istiyorsunuz. Emriniz olur. İnşallah en az Galatasaray kadar biz de Kayseri'de buraya Kayserispor olarak yardım ederiz. Bu sözünüzü yere düşürmeyiz."

Konuşmaların ardından Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekilerden temel atma çalışmalarını başlatmak üzere butona basmalarını istedi.

Yapılan duanın ardından Özhaseki ve beraberindekiler, butona basarak kentsel dönüşüm toplu temel atma çalışmalarını başlattı.