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07 Temmuz 2022 Perşembe 18:21:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 18:23:00

Başkan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi. Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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