"Türkiye artık küresel bir güç haline geldi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar mitinginde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Şu anda aldığım rakama göre alanda 40 bin kişi var. Bu ne demek? Pursak gümbür gümbür sandığı gidiyor

Milletimiz kazanımlarına el uzatanı affetmez. Kendisi yerine terör örgütleriyle yol yürüyeni affetmez. Bay Bay Kemal şunu iyi bilesin ki; bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz

Ankara sadece cumhuriyetimizin başkenti değildir. Ankara aynı zamanda tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa pek çok alanda ülkemizin lokomotif şehridir. Bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var

Bu seçimlerde Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Erzurum'a, Samsun'a kadar ülkemizin her yerinde milletimiz bizi bağrına bastı. Sanki ilçe mitingi değil de il mitingi yapıyoruz

Tek parti faşizminin alışkanlığıyla iktidarı milli iradede değil, kaosta, darbede arayanları yine sandık korkusu sarmaya başladı

Türkiye artık üretimiyle, istihdamıyla bölgesel olmanın ötesinde, küresel bir güç haline geldi. Gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz

Asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğim bunu da bilsinler

Millet olarak Gezi olaylarından beri maruz kaldığımız her siyasi ve sosyal gelişmenin bir boyutunu da ekonomi oluşturuyordu

Kazandıkları belediyelerde kimsenin işine son verilmeyeceğine dair Bay Bay kemal namus sözü vermişti. Ne oldu, bu söz yerine geldi mi? Dikkat edin, namus sözü veriyor ama yerine gelmiyor

Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı, 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için her türlü küskünlüğü bir kenara bırakın, sandığa sıkı sıkıya sarılın

Bunların sadece siyaseti değil, hayatı yalan. Bu CHP LGBT'ci, HDP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, yanlarındaki yavrucaklar da LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz

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