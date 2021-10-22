Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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22 Ekim 2021 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 15:50:00

Başkan Erdoğan: Sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen bunu gerçekleştirdim

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, 'Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Türkiye-Afrika Ekonomi Ve İş Forumu'nun 3'üncüsü İstanbul'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satış başları:

YATIRIM FIRSATLARI ELE ALINDI

Türkiye Afrika Ekonomi İş Forumu'nun 3'üncüsü vesilesiyle sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Afrika'yı gezdik dolaştık, liderleriyle bir araya geldik. Durum nedir konuştuk. DEİK'i bu organizasyonu için tebrik ediyorum. Forumun Afrika ile işbirliği güçlenmesine katkı sağlanmasını diliyorum. Enerjiden tarıma sağlıktan bankacılığa kadar birçok alanda yatırım fırsatları ele alındı.

AFRİKA'DA ÇALINMADIK KAPI BIRAKMIYORUZ

Salgının küresel ticareti etkilediği bir dönemde düzenlenen forum iş dünyası için çok önemli. İşbirliğimizin güçlü yönlerinin yanı sıra üzerinde çalışmamız gereken başlıklar değerlendirildi. Gündeme getirilen hususların kıta ile ilişkilerimizi güçlendirmede yol göstereceğine inanıyorum. Düzenlenen bu forumun ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Afrika'nın kalplerimizdeki yerini dile getiriyorum. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, işbirliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da aynı samimiyetle yaklaştığını görüyoruz. Biz adım atınca Afrikalı siyasetçiler buna karşılık veriyor. Pazar günü başladığımız ziyaretlerimizde çok verimli temaslarda bulunduk. Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla bir araya geldik. Angola ve Nijerya'da iş forumları düzenledik. Tüm ülkelerde Afrikalı kardeşlerimiz bizi büyük muhabbetle karşıladı. Kıymetli eşim Emine Erdoğan'ın Afrika seyahatlerimizde edindiği izlenim ve hatıralarını içeren 'Afrika Ziyaretlerim' kitabı da bu coğrafyaya bağlılığımızın nişanesi oldu.

AFRİKALI DOSTLARIMIZ TÜRKİYE'NİN İMKANLARINI KEŞFEDİYOR

Aramızdaki bu samimi bağların kuvvetleneceğine inanıyorum. Ortak çabalarımız meyvelerini vermeye başladı. Kazan kazan temelinde çok boyutlu şekilde günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıta ile ilgisi artarken Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin imkanlarını keşfediyor, hastalıklarına şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor.

KITA ÇAPINDAKİ YATIRIMLARIMIZ 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri istihdam imkanı sunuyor. Afrika'da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi Türk firmaları üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı.

AFRİKA ÜLKELERİNE AŞI YARDIMI DA YAPACAĞIZ

Son 2 yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Küresel gündemi belirleyeceği anlaşılıyor. Bazı hususların da artık açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Batılı ülkeler başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin salgın sürecini hakkaniyete uygun yönetemediklerini görüyoruz. Afrika halkları bu süreçte yalnız bırakılmış, katkı alamamıştır. Gümrük duvarları ve tedbirler en çok Afrika ülkelerinin ekonomilerine zarar vermiştir. DSÖ Afrika verilerine göre 6 milyonu aşkın Afrikalı dostumuz bu hastalığa yakalanmıştır. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın Afrika'nın virüsle mücadelesine katkımızı görmekten onur duyuyoruz. Türkovac aşımızla aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Aşıya maddi çıkar ve kazançla yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Aşı yardımı da yapacağız.

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