Başkan Erdoğan: işgal son bulursa sorun çözülür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AFRİKA ÜLKELERİ KADERLERİNE TERK EDİLDİ

İnsanlık olarak gerçekten zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın son 1 asrın en büyük sağlık krizlerinden birisidir. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika halkları maalesef salgında kaderlerine terk edildi. Dünya sağlık Örgütü’nün güncel raporları kıta genelinde düşüşe işaret ediyor. Bu eğilimin 7 haftadır devam etmesi hepimiz için teselli kaynağıdır. Bu süreçler dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir.

154 ÜLKE VE 8 ULUSLARARASI KURUMA DESTEK VERDİK

154 ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına cevap verdik. Malzeme desteğinde bulunduğumuz ülkeler içinde 46 da Afrika ülkesi yer alıyor. Türkiye sağlam sağlık altyapısı, kaliteli sağlık hizmetleri ve tedavi protokolüyle salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur. Son 7 ayda hizmete aldığımız 15 bin 300 yataklı 14 hastane ve 10 ek hizmet binasıyla sağlık sistemimizi daha da güçlendirdik. Salgınla mücadele ederken sosyo -ekonomik gerçekleri de bir kenara bırakamayız.

Ticari hayatın devam etmesi, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor. Tedarik zincirindeki meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da yansımaları oluyor. Bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik. Şirketlerimizi de üretime devam etmeleri konusunda teşvik ettik.

AFRİKA'DAKİ PROJELERİN TOPLAM DEĞERİ 70 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Afrika’daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler.

Salgın öncesinde 40 ülke ve 60 noktaya uçan THY, 27 Afrika ülkesinde 33 farklı noktaya uçuşlarını tekrar başlattı. Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır. Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aşmıştır. Türk şirketleri teknoloji transferinden bilgi ve tecrübe paylaşımına, kapasite arttırımına kadar özgün bir model uyguluyor. Yerel istihdama en fazla katkı sağlayan bizim firmalarımızdır.

8 YILDA YAPILAMAYANI 8 AYDA YAPTIK

3 sene önce açılışı yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yabancı bir firmanın 8 yıl boyunca sürüncemede bıraktığı inşaatı Türk müteahhitleri 8 ayda tamamlayarak Senegalli kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur. Bugün Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı Afrika’nın en modern havalimanlarından biridir.

SAVUNMA SANAYİDE DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

İmalat sektörü kıtanın ihtiyaç duyduğu, ülkemizin başarılı olduğu bir alandır. Toplu konut inşasında da çok ciddi bir potansiyelimiz vardır. Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin konutu insanımıza sunduk. Savunma sanayii ise Türkiye’nin son yıllarda destan yazdığı sektörler arasındadır. 18 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70’den yüzde 30’a düşürdük.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Azerbaycan'ın topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak Azerbaycan'ı destekliyoruz. Ancak işgal son bulursa sorun çözülür."

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