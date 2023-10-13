Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

13 Ekim 2023 Cuma 15:36:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 15:36:00
Başkan Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor
Başkan Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor
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