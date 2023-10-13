Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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13 Ekim 2023 Cuma 15:36:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 15:36:00

Başkan Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşuyor

Etiketler : erdogan konuşması afrika forumu iş ve ekonomi
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