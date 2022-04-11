Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı

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11 Nisan 2022 Pazartesi 00:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 00:30:00

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Erdoğan polis tebrik
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