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20 Mayıs 2019 23:38 | Pazartesi

Başkan Erdoğan: Türk Konseyi'nin mevcut yapısını korumasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliğine atanan Amreyev'i kabulünde, "Türk Konseyi'nin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Kırgızistan'da düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde aldıkları kararla Türk Konseyi Genel Sekreterliği'ne ataması gerçekleştirilen Bağdad Amreyev'e başarılar diledi. 

Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk Konseyi'nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle iş birliğini güçlendirmesine önem atfettiklerini dile getirdi.

Bu amaçla İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde edilmesi çalışmalarını desteklediklerini belirten Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Konseyi’ne gözlemci üye olması konusunda destek beklediklerini ifade etti. 

"Türk Konseyi'nin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz"

Erdoğan, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek 7'nci zirvenin hazırlıklarını da yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zirve ile birlikte artık Özbekistan'ı da Konsey üyesi olarak görmeyi ümit ediyoruz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un zirveye onur konuğu olarak davet edilebileceğini de düşünüyoruz. Reform düşüncesi Konsey gündeminde üst sıralarda yer almakta. Sayın Nazarbayev'in bu konudaki vizyonunu paylaşıyoruz. Eşgüdüm ve sinerjinin geliştirilmesi yoluyla Konsey'in verimliliğinin artırılmasına matuf seçeneklerin değerlendirilmesini daha uygun buluyoruz. Bu çerçevede, Türk Konseyi'nin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) ayrı bir uluslararası örgüt olarak devamından yanayız. TÜRKSOY’un özel statüsünün korunarak mevcut üye yapısıyla Ankara'da kalmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Nur-Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi ve Bakü'de yerleşik Türk Kültür ve Mirası Vakfı hususunda Kazakistan ve Azerbaycan'ın tercih edeceği önerileri desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. 

"Nazarbayev’in Türk Konseyi Onursal Başkanı olmasını önerdim"

Erdoğan, "Türk dünyasının Aksakalı" olarak gördükleri Nazarbayev'in liderliğinin gerek Kazakistan'la ikili ilişkilerin geliştirilmesinde gerek Türk Konseyinin kurulup gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Nazarbayev'in değerli görüşlerine ve derin tecrübesine önümüzdeki dönemlerde de ihtiyaç duyacaklarını belirten Erdoğan, "Bu anlayışla Sayın Nazarbayev'in Türk Konseyi Onursal Başkanı olmasını önerdim. Teklifimizin tüm üye ülkelerden kabul gördüğünü büyük bir memnuniyetle öğrendim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayında yapacakları zirve sırasında bu konuda ayrıca bir tören düzenleyebileceklerini kaydetti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

(AA)

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