Başkan Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1868'den beri milletimizin iyilik, merhamet ve şefkat duygularının bayraktarlığını yapan Türk Kızılayın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

1868'den beri milletimizin iyilik, merhamet ve şefkat duygularının bayraktarlığını yapan Türk Kızılay'ın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/axrEpnAPEp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2022