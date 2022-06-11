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11 Haziran 2022 Cumartesi 22:01:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 22:02:00

Başkan Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluşunun 154'üncü yıl dönümünü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1868'den beri milletimizin iyilik, merhamet ve şefkat duygularının bayraktarlığını yapan Türk Kızılayın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Kızılay erdoğan
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