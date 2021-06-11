  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Alex Kipsta kimdir, öldü mü, kaç yaşında? Ünlü YouTuber Alex Kipsta nereli, ölüm nedeni nedir?
DSÖ'den 'maske' uyarısı: Aşıdan sonra da takmada devam edin
Sağlık Bakanlığı paylaştı! Türkiye'de aşılamada son durum
Vefat sayısı 70'in altına düştü
Ruh ve beden sağlığınız için doğada vakit geçirin
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü
Kaybolan koyunlar dronla bulundu
MEB telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Stratejik ürünlerde yüzde yüz yerlilik konusunda tav...
Başkan Erdoğan: Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 598 bin 750'ye yükseldi
Başkentte sağanak etkili oldu
Fas Meclisinden İspanya ile yaşanan 'göçmen krizine' müdahil olan Avrupa Parlamentosuna kınama
Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay'ın hayat hikayesi Güzel Oyun'da
Bakan Soylu, 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021'i paylaştı
Yukarı Afrin Barajı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
"Artık kaybedecek zamanımız yok"
Terörist elebaşı Karayılan kamera karşısında yalvardı
Yüzde yüz elektrikli! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek
Doblo esprisini hatırlatarak duyurdu: Türkiye artık TOGG'a hazır
Almanya'da Türkiye karşıtı önerge reddedildi
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türk hükümetinin cesur kararların bir sonucu
11 Haziran 2021 Cuma 18:36:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 18:36:00

Başkan Erdoğan: Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a mesaj gönderdi.

Türk Kızılay'ın milletin merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olduğunu belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç ve mülteci çalışmalarından ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz.

Dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk kızılayı kerem kınık
Durumu kabullenme aşamasında

Durumu kabullenme aşamasında
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?
Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan

Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan
Panik yaratan buluşma

Panik yaratan buluşma
Kadınlar tarafından kandırıldım

Kadınlar tarafından kandırıldım
sevgilim değil arkadaşım

sevgilim değil arkadaşım
‘Baht Oyunu'nun kadrosunda

‘Baht Oyunu'nun kadrosunda
Kars öncesi Antalya'da

Kars öncesi Antalya'da
Kadro tamam set temmuzda

Kadro tamam set temmuzda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER