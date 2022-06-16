Başkan Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, Güzel bir görüşme olduğunu belirterek, Başkan Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili çalışma yapıldığını önümüzdeki günlerde de ilgili çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ettiğini söyledi.

Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sona erdi.

Türk-İş Başkanı Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güzel bir görüşme oldu. İlerleyen günlerde kamuoyuna müsbet bir haber verirler. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Her ay enfalsyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım" dedi.

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.

Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.