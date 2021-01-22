Başkan Erdoğan: Türk firmaları rakiplerine fark atıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük.

"TÜRK FİRMALARI RAKİPLERİNE FARK ATIYOR"

Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor. Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı. 2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir.