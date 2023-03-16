Başkan Erdoğan: Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı" dedi. Başkan Erdoğan, "Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikârdır." dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli açıklamalar...
(Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi) Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız
Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz
Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikârdır.
Türk Yatırım Fonu sayesinde yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacak. Türk devletleri Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma gelmiştir
KKTC'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz.
Türk dünyası kuruluşları arasındaki eş güdüm ve iş birliğinin de her geçen gün geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz
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