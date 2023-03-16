"Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı"

Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.



Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli açıklamalar...

(Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi) Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız

Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz

Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikârdır.

Türk Yatırım Fonu sayesinde yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacak. Türk devletleri Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma gelmiştir

KKTC'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz.

Türk dünyası kuruluşları arasındaki eş güdüm ve iş birliğinin de her geçen gün geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz