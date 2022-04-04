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04 Nisan 2022 Pazartesi 19:31:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 19:31:00

Başkan Erdoğan: Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'taki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, "Tunus'ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası'nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz" dedi.

"TUNUS'TAKİ GELİŞMELERİ DEMOKRASİNİN LEKELENMESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz" sözlerine yer verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : Başkan Erdoğan tunus demokrasi
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