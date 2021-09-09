Başkan Erdoğan: Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum
Başkan Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/9XmPIZTbJ4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2021
- "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum"
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