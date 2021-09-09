"Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.