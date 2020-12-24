Başkan Erdoğan: Tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim."

"Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız."

Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız." dedi.

Bu müzelerin şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçen bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Sayın Bakanımızın bulunduğu Tunceli'de şehrin Cumhuriyet tarihindeki ilk müzesini kurduk. Bu binada Tunceli'nini zengin tarihini yansıtan eserler sergilenecektir.

Yaklaşık 38 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen müze projemizin Tuncelimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin turizm potansiyeli en yüksek illeri arasında yer alan Tunceli büyük bir sıçramanın eşiğindedir.

Hayranlık verici tabii güzelliklerinin yanında tarihi güzelliklerini de yansıtan bu müzeyi açarak Tunceli'yi ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bakan yardımcımız Serdar Çam'ın bulundğu Bursa'da ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese'yi Türk İslam eserleri olarak hizmete açıyoruz.

"GELECEĞE DAHA BÜYÜK ZENGİNLİK BIRAKMAK DA ÖNEMLİDİR"

Yaklaşık 600 yıllık geçmişi bulunan bu müzede Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok eser yer alıyor.

Restorasyonu 3 yıl süren bu binanın maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. Bu müzenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'daki tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bakan yardımcımız Nadir Alparslan'ın bulunduğu Konya'nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırıyoruz. Bu taş medresede ayrıca Akşehir ve çevresinde keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserler de sergileniyor. Yüzlerce eserin yer aldığı bu müzeyi Akşehirimize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık. Bu güzelliklere sahip olmak kadar onun kıymetini bilmek, korumak, geleceğe daha büyük zenginlik bırakmak da önemlidir.

Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle bağını koparmak için özel gayret gösteren faşist bir zihniyetin etkisi altında kalmıştır.

Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir. Bir yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizi kalkındırırken diğer yandan da medeniyetimize sahip çıktık. Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştık.

Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisinde ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içerisindeyim.

"TÜM UNSURLARIYLA MEDENİYETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kendi ihmalimiz yanında dünyadaki büyük iletişim devlerinin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu biliyorum. Buna rağmen daha fazla gayret göstermeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında hedeflerine ulaştırma çabaları yer alacaktır.

Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.