VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
Musk, Twitter'ın Biden'ın oğlunun paylaşımlarını nasıl sansürlediğini ifşa etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!
FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı masaya: Herhangi bir ortak projeleri yok
Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
FBI'dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu
İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
Afra'yı takipte
Mekan açtı
Yıllara meydan okuyor
Kardeşlik ödülü
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Bir kanser belirtisi: Burun tıkanıklığı
02 Aralık 2022 Cuma 16:22:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 16:22:00

Başkan Erdoğan: Tüm kurumlarımızı Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın, engellilerin haklarının korunmasına, güçlendirilmesine ve çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program değişikliği nedeniyle katılamadığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne yazılı mesaj gönderdi.

Mesajında, katılımcıları selamlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, bugün açıklanacak Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Planın hazırlanmasında emeği geçen, katkısı bulunan herkese, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sporda, sanatta, kültürde, iş hayatında gerçekten önemli başarılar ortaya koyan engellilerimize gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Siz kardeşlerimin şahsında tüm engelli vatandaşlarımın, yarın kavuşulacak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Planımızın, engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan engelli haklar
2023'e KKTC'de girecek

2023'e KKTC'de girecek
Yaş günü hediyesi şarkı

Yaş günü hediyesi şarkı
Karlar altında konser

Karlar altında konser
Emmoğlu performansı

Emmoğlu performansı
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Kubilay'ı sildi

Kubilay'ı sildi
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Maratoncu Birce

Maratoncu Birce
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX