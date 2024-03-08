VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Yardım kutuları Filistinlilerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı
DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
Fransa, Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını bildirdi
08 Mart 2024 Cuma 17:50:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 17:50:00

Başkan Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'na konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün burada karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Türkiye'nin en güçlü genç enerjisini görüyorum. Ülkemizin son on yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran çalışkan evlatlarımızı görüyorum

Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyetimizin 2. asrına damgamızı vuracağız.

Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin hem fiziki, hem manevi hem de ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız.

Etiketler : Başkan Erdoğan İstanbul TÜGVA
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX