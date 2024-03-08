Başkan Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Bugün burada karşımda ülkemizin en büyük gençlik hareketini görüyorum. Türkiye'nin en güçlü genç enerjisini görüyorum. Ülkemizin son on yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran çalışkan evlatlarımızı görüyorum

Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyetimizin 2. asrına damgamızı vuracağız.

Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin hem fiziki, hem manevi hem de ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız.