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09 Ağustos 2020 Pazar 16:33:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 17:34:00

Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nde incelemelerde bulundu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan tören öncesi yüzde yüz yerli ve milli dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesini test etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ye geldi. Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi’nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli Ekskavatör’ünü inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör’ü kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

"BU İŞİN PAZARLAMASINA VARIM"

Elektrikli Ekskavatör’ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi. Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, “7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya’da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre” dedi.

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