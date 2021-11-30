Başkan Erdoğan TRT ortak yayınına katılacak

Ekonomideki gelişmeler ve alınan kararlar, erken seçim tartışmaları, salgınla mücadelede son gelişmeler, Türk Devleti Teşkilatı'nın geleceği, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni dönem, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki adımları hakkında gazeteciler soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını, bu akşam saat 22.00'de TRT 1, TRT Haber, TRT World, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Arabi, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber'de ortak yayın ile yayınlanacak.

Moderatörlüğünü Canan Yener Reçber'in üstlendiği yayında gazeteciler Betül Soysal Bozdoğan, İdris Kardaş ve Okan Müderrisoğlu soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını bu akşam saat 22.00'de TRT'de.