Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplamda 2,3 milyar lirayı geçen hizmetin toplu açılışını yapmak üzere sizlerler bir aradayız. 20 yıldır Trabzon'u hak ettiği eserlere kavuşturmak için çalışıyoruz.

CHP kiminle yan yana, terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla el ele dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı partiyi ülke yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Seçimden sonra ipleri ellerine alınca liyakatine bakmazsızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koymak oldu. Yarın ülkenin başına geçseler Batı'dan talimat alacaklar. Bunların sözleri değil hayatları da yalan.

Siz Şirin'siniz, biz dağları dele dele sizlere ulaştık.

"BAY KEMAL HANİ NAMUS HANİ ŞEREF?"

CHP'nin başındaki zat, kiminle yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. Bunlarla kol kola dolaşanlara benim milletim tamam der mi? Teröristlerin biz inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz. En kritik yerleri terör örgütleriyle irtibatlı kişilere belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi. Bay Kemal hani namus hani şeref?

Bunlar her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi? Bunlar Batı'dan talimat alırlar. Bunların ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok! Bunların sözleri gibi hayatları da yalan!

"CAMBAZ, HAYATI YALAN!"

Kime çalışıyordu bunlar? CHP'ye. Bay Kemal yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5'li çete diyor müteahhit firmalara... Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam... Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.