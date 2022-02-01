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01 Şubat 2022 Salı 22:02:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 22:03:00

Başkan Erdoğan, Trabzon'da 'Heyamo' türküsünü dinledi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gençlerle buluşmasında şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik de anıldı. TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filminde "Heyamo" türküsünü söyleyen Ceren Ece Öksüz, şarkıyı programda da yorumladı.

Trabzon'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında özel bir detay vardı.

Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül ile Akçaabat'lı 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun fotoğrafı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu bölümde yer aldı.

Başkan Erdoğan'a soru sormak için mikrofonu alan gençlerden biri de Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Ece Öksüz'dü.

"TRT İLE ÇOK İYİ HAZIRLAMIŞLAR"

Erdoğan, Ceren Ece Öksüz'ün, "Onun hayatını anlatan filmi geçtiğimiz haftalarda, annesiyle birlikte izlediniz. Neler hissettiniz?" sorusu üzerine de "Biz o akşam Binali Bey ile de orada beraberdik. Zaten şehadeti gerçekleştiği zaman, evine ziyarette bulunduk. Gerek bütün kardeşleri gerek annesi onların o tablosunu izlediğimizde gerçekten o duyguyu yaşamamak mümkün değildi.

Fakat bu filmi de hakikaten arkadaşlar güzel hazırlamışlar. İyi bir emek ve TRT ile beraber bu işi yaptıkları, özellikle Ferhat Gedik teğmenle beraber orada Eren rolünü paylaşan yavrumuz, hakikaten bu eseri iyi canlandırdılar ve Ferhat Gedik teğmen de iyi bir seçim olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın, filmdeki "Heyamo" türküsünü çok beğendiğini ifade etmesi üzerine, soruyu soran Öksüz, türküyü kendisinin seslendirdiğini açıkladı. Öksüz, Erdoğan'ın çok sevdiğini ve ödüllendirilmesi gerektiğini söylediği türküyü yeniden okudu.

Etiketler : Trabzon Başkan Erdoğan Heyamo
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