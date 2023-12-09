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09 Aralık 2023 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 20:30:00

Başkan Erdoğan, TOTBİD üyelerini kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyelerini kabul etti.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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