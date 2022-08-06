VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ikincisi de İstanbul açıklarına ulaştı
Başkan Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara sesleniyor
Çelik: Alevilere yapılan her saldırı bize yapılmıştır
Guterres: Nükleer silahlar yalnızca ölüm ve yıkımı garantiler
Afganistan'da patlama: 22 yaralı
İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yılı
"Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır"
Başkan Erdoğan: Süper güçler bizimle ortak yatırımlara girmek istiyor
"Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik"
İran Devrim Muhafızları Komutanı ile İslami Cihad Hareketi lideri, Tahran'da görüştü
İnternet kullanıcıları en fazla YouTube'da vakit geçiriyor
Tayvan, Çin'e ait 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Zaho saldırısında emri veren terörist tespit edildi
İletişim Başkanı Altun'dan dünya devlerine 'Türkiye' mektubu
Kansere yakalandı
Leyleği temizleyemedi
Devlet desteğiyle kaz yetiştiriyorlar
Bebeklere 'çip'li takip
Avrupa'nın alabalıkları Erzincan'dan
YouTube'a video yakınlaştırma geliyor
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü önemli açıklamalar
Sosyal konut projesinde bir müjde daha
Z kuşağını etkilemek istiyor
06 Ağustos 2022 Cumartesi 18:32:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 18:39:00

Başkan Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara sesleniyor

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara sesleniyor.

Başkan Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemize hizmet mücadelemizde Kocaeli hep yanımızda oldu. Bizde kalkındırmak için her türlü desteği verdik veriyoruz.

17 Ağustos 1999'da merkezi Kocaeli olan büyük depremle sarsıldık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı yad ediyorum.

Hükümetlerimiz dönemlerinde daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Kocaeli'ni yeniden ayağa kaldırdık.

İnşa ettiğimiz otoyol, köprülerle, limanlarla ve toplu konut projeleriyle ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Kocaeli tüm yatırımların merkezinde yer alarak, destan üstüne destan yazıyor.

Yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle iç turizmde önemli olan Kocaeli bu alanda kendini geliştiriyor. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da aynı ortak gelecek hayali etrafında kenetlenmiş, kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan canlı yayın kocaeli açılış töreni
Buray sahnesinde sürpriz teklif

Buray sahnesinde sürpriz teklif
Adım adım Oscar'a yolculuk

Adım adım Oscar'a yolculuk
Final üzüntüsü

Final üzüntüsü
Sıcaktan kendini dışarı attı

Sıcaktan kendini dışarı attı
Çocuklara alışveriş

Çocuklara alışveriş
Geniş aileye VIP çözüm

Geniş aileye VIP çözüm
Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik

Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
Ailemle olan zamanlarım kıymetli

Ailemle olan zamanlarım kıymetli
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes