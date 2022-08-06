Başkan Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara sesleniyor

Başkan Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemize hizmet mücadelemizde Kocaeli hep yanımızda oldu. Bizde kalkındırmak için her türlü desteği verdik veriyoruz.

17 Ağustos 1999'da merkezi Kocaeli olan büyük depremle sarsıldık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı yad ediyorum.

Hükümetlerimiz dönemlerinde daha güvenli yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Kocaeli'ni yeniden ayağa kaldırdık.

İnşa ettiğimiz otoyol, köprülerle, limanlarla ve toplu konut projeleriyle ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Kocaeli tüm yatırımların merkezinde yer alarak, destan üstüne destan yazıyor.

Yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle iç turizmde önemli olan Kocaeli bu alanda kendini geliştiriyor. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da aynı ortak gelecek hayali etrafında kenetlenmiş, kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

