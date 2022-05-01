VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elon Musk'tan Twitter'a yeni şifre sistemi! Tüm kullanıcıları kapsayacak
Başkan Erdoğan: Tökezlememizi bekleyenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz
İsveç'te ırkçı siyasetçi Paludan cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TURKSAT 6A'yı yerinde inceledi
Ukraynalı doktor Rodyuk, savaş sırasında hastanede yaşadıklarını anlattı
BAE'den Erdoğan'ın ziyaretleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
"Mayın avcısı" göklerde!
İBB'nin camii iddiası yalan çıktı!
Çekimler güzel geçiyor
Romantik paylaşım
Başak'ı her gün başka seviyorum
Dizler de yaşlanır Diz kireçlenmesinden korunmak mümkün
Astıma iyi gelen mağara
Huzurevinde 2 yıl sonra kucaklaşma
Bu çeşmeden su değil çay akıyor
Antikacı değil adeta müze
Bayram temizliği ‘Hünerli Eller'den
Engelsiz kütüphane
Instagrama 'dürtme' özelliği geliyor
Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Havalimanı'nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü
Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı "kesin", 100 baz puanlık artırım da masada
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
01 Mayıs 2022 Pazar 21:12:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 21:13:00

Başkan Erdoğan: Tökezlememizi bekleyenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz

Kaynak: DHA

ABONE OL

İstanbul'daki işçilerle iftar programında bir araya gelen Başkan Erdoğan, 'Türkiye'nin tökezlemesini hatta yerine kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bugün de hüsrana uğratmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Erdoğan, "1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdeki şükredeceğiz, sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi siz Işçi kardeşlerim bilir. Dünyamız bir krizi içinde çırpınırken, biz enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönlendirdik. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra İnşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz. Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bu yolda son nefesimize kadar mücadelede kararlıyız. Bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin alın teri, emeği ve fedakârlığı vardır" diye konuştu.

"EMEKSİZ YEMEK OLMAZ"

Başkan Erdoğan, "Eskiden 'emeksiz yemek olmaz' derler. Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol su elektrik hiçbiri olmaz. Bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde çalışanların emeklerini almalarını sağlayacak adımlar attı. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalarda geçiyor. Bir kısmı iç dinamiklerden bir kısmı küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm çalışanlarının maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti 20 kat artırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazla hak ettiği de bir gerçektir. Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediğimiz hususlardan biri de sendikalardır. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızı ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ASKERİMİZİN SINIRDA YAPTIĞINI SİZLER BURADA YAPIYORSUNUZ"

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler savunma sanayi alanında ter döküp emek veriyorsunuz. Aslında milletimizin güvenliği, ülkemizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Askerimizin sınırda yaptığını sizler burada yapıyorsunuz. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer savunma sanayi ürünleri ihracatımızın önemli kalemleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin savunma sanayinin bugünlere gelmesinde katkısı olan, kamu kuruluşlarıyla, mühendisleriyle işçisiyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar, terörle elde ettiğimiz tecrübeler, savunma sanayinde elde ettiğimiz tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. O güne kadar hiçbirimize durmak yok, duraksamak yok."

Etiketler : Başkan Erdoğan Ekonomi 1 Mayıs Savunma Sanayii
Oyunculuk beni korkutuyor

Oyunculuk beni korkutuyor
Çeşme'nin yerini tutamaz

Çeşme'nin yerini tutamaz
Estetikle herkes aynı

Estetikle herkes aynı
‘Okumanın yaşı yok'u gösterdi

‘Okumanın yaşı yok'u gösterdi
Ekrana döneceğim

Ekrana döneceğim
Baba-kız teklisi

Baba-kız teklisi
Müzik işbirliği

Müzik işbirliği
Sitare'yle oynamak istiyor

Sitare'yle oynamak istiyor
Doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER