Başkan Erdoğan, Togg'un Gemlik Kampüsü'nü gezdi

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Togg aracını da test etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan Togg Gemlik Kampüsü'nde

Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

Togg logolu montlar giyen Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.