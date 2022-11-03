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03 Kasım 2022 Perşembe 15:06:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 15:06:00

Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda!

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg 29 Ekim'de banttan inerek üretim serüvenine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil Togg'u kullandığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşıma "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" notunu ekledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yerli otomobil Togg ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik kampüsünde ilk araç Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından üretim bandından indirilmişti. Başkan Erdoğan'dan Togg ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Cumhuriyetin 99. yılında üretim bandından indirilen ilk aracı kullandığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Togg aracını kullandığı anların videosunu paylaşan Başkan Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Togg Recep Tayyip Erdoğan
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