Başkan Erdoğan, TİSK heyetini kabul edecek
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti bugün saat 19:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ile bir araya gelecek.
ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK
Ziyarette, çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin yanı sıra TİSK ekosisteminin gelecek döneme ait planları hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.
MEMUR-SEN HEYETİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.