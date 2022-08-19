Başkan Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
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