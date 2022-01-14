"Bir ilke imza atıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum. Ankara Uzay Havacılık'ta yapılan tesislerimizi de hizmete açmıştık. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışardan alım istemiyoruz.

SAVUNMA SANAYİMİZLE KİRLİ OYUNLARI BOZAN ÜLKE OLDUK

2004'ten beri azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Hamdolsun bu günlere geldik. Türkiye savunma sanayi alımları sayesinde yaptığımız atılımlarla oynanan kirli oyunları bozan bir ülke oldu. Ülkemizin başarısı mazlum ve mağdur halklar için de önemli umut kaynağı haline geldi. Tüm ambargolara rağmen Türkiye milli çıkarlarının gerektirdiği hamleleri yapabilmesini savunma sanayinde elde ettiği başarıya borçludur.

İHRACATIMIZIN 4 MİLYAR DOLARI AŞMASINI BEKLİYORUZ

Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı her geçen gün artıyor. İhracatımızın 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik. Artık aktif savunma anlayışı ile ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Yüksek teknolojileri sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz. Karmaşık sistemlere yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da fırlatma ve uydu sistemleri çalışmalarımız sürüyor.

Mavi vatanın güvenliği için birçok projeyi hayata geçirdik. Milli savaş gemilerimizi, sismik araştırma, sahil güvenlik lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Bu projelerde yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık. İHA'larda edindiğimiz tecrübe eli hareket eden versiyonları üzerinde çalışıyoruz.

ÜLKEMİZİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ UFUK MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Birçok deniz aracımız son teknolojilerle modernize ediliyor. Deniz araçlarımızın silah radar muharebe sistemleri yerli ve milli ürünlerle üretiliyor. Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildi. STM öncülüğünde Aselsan, Havelsan gibi 194 yerli firmamızın katkısı ile gerçekleştirildi. Bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanı için gemi ve bot yapılıyor. 25 ülkeye 180 deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik.

UÇAK GEMİMİZ SAYESİNDE BU ALANDA EN ÜST LİGE ÇIKMIŞ OLACAĞIZ

İnşallah yeni hayırlı haberler de alacağız. Sektörümüzün tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah ve sistemi kendimiz yapıyoruz.

Denizlerimizde güçlü ve caydırıcı olacağız. Milgem İstif Sınıfı Fırkateynlerin 6-7-8. gemileri için ihaleye çıktık. 3 savaş gemimizi aynı anda inşa ediyoruz. Yerli milli imkanlarla üreteceğimiz uçak gemimizle dünyanın en üst ligine çıkacağız.