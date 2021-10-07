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07 Ekim 2021 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 18:32:00

Başkan Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına törenine katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki program, basına kapalı gerçekleştirildi.

Etiketler : AK Parti Cumhurbaşkanı Eğitim Programı
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