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08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:01:00

Başkan Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan, bugün Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yurt içi ziyaretlerde bulunacak.

Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere gidecek.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamdaki ilk ziyaretini saat 14.00'te Bayburt'a yapacak. Erdoğan, saat 17.00'de ise Gümüşhane'de vatandaşlara hitap edecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bayburt gümüşhane
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