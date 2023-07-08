Başkan Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yurt içi ziyaretlerde bulunacak.

Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere gidecek.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamdaki ilk ziyaretini saat 14.00'te Bayburt'a yapacak. Erdoğan, saat 17.00'de ise Gümüşhane'de vatandaşlara hitap edecek.