"Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez"

Başkan Erdoğan: Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki "Büyük Ankara Mitingi"nde halka sesleniyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz

Rus halkının acısını devletçe ve milletçe paylaşıyoruz

Şu anda Ankara mitinginde katılım 200 bin. Bu katılım, Ankara'da 31 Mart'ta her şeyi değiştirecek

31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz

Biz bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır

İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır. Keçiören'e de Turgut Altınok damgasını vurdu

Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce Ankara başlattı

Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi dünyanın devler ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum

Mevcut ABB başkanı 5 yılda Ankara'ya ne yaptı? Yolların hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını yapamazlar

Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Nedir bu "Yavaş"lardan çektiğimiz

Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Bizim tek derdimiz başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır

Ankara'yı taşlarına, dar sokaklarına bakıp göz yaşlarımızı silerek başkent yapmış olabiliriz ama Ankara'yı aynı standartlara mahkum edenlerin vizyonsuzluğuna rıza göstermek zorunda değiliz

Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor

Ülkemizi büyütmek ve güçlendirmek, milletimiz hak ve özgürlüklerini genişletmek için attığımız her adımda nice engellemelerle karşılaştık

En azından kağıt üzerinde bu ülkenin siyasetçisi olduğu halde gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var. CHP'nin takındığı durum ülkemiz adına endişe vericidir

Bu 6'lı masadan parlamentoya giren var mı, yok. Bu dersi siz verdiniz. Birbirini yolda görseler selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirdiler

Ülke ve millet hayrına herhangi bir ortak payda olmadığı için seçim bitince hepsi darmadağın oldu

Ortada bir matruşka ittifakı var ve bundan seçmenin haberi yok. Bu ittifaktan toplumumuzun her kesimi gibi bu partilere oy veren vatandaşlarımız da rahatsız

Ortaya deste deste dolarlar çıktı. CHP'den kimse çıkıp para kulelerinin doğru düzgün izahını yapamadı

Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık gördü ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor, adayları terör örgütünü övüyor

Milletimiz 31 Mart'ta, CHP'ye ve DEM'lendiği ortaklarına da AK Parti ve Cumhur İttifakına kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecek

Ankara'ya son 21 yılda 1 trilyon 91 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Biz buyuz

Bölünmüş yol mesafesini 730 kilometre ilaveyle yaklaşık bin 200 kilometreye çıkardık

Yaptığımız yatırımlarla Ankara'nın içme suyunu garanti altına aldık

Ayrıntılar geliyor...