"Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak"

Başkan Erdoğan: Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesi için HAK-İŞ'e teşekkür ediyorum

Son 21 yılda Türkiye sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar her alanda yüzyılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimdir

Biz göreve geldiğimizde asgari ücret 184 TL'ydi. Bugün asgari ücret 8 bin 500 TL oldu

Sadece asgari ücret örneği bile iktidarımızın işçisine, memuruna, emeklisine verdiği önemi göstermektedir. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümeyi asla ihmal etmedik. Düşük faiz politikamızla da üretimi ve yatırımı teşvik ettik

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümeyi asla ihmal etmedik. Düşük faiz politikamızla da üretimi ve yatırımı teşvik ettik

Hesaplamalara göre depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Ne kadar gelişmiş olursa olsun dünyadaki hiçbir ülke böyle büyük bir felaketin altından kalkamaz

Yeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz.

Temmuz ayında en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaracağız.

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz

Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar.

Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar



Milletimiz sandık önüne geldiğinde bunların hepsinin hesabını soracaktır. Sadece seçim döneminde yaşanan rezillikler bile bunların (muhalefetin) gerçek yüzünü görmek için kafidir

Ayrıntılar geliyor...