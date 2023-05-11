Başkan Erdoğan: Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında en düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesi için HAK-İŞ'e teşekkür ediyorum
Son 21 yılda Türkiye sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar her alanda yüzyılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimdir
Biz göreve geldiğimizde asgari ücret 184 TL'ydi. Bugün asgari ücret 8 bin 500 TL oldu
Sadece asgari ücret örneği bile iktidarımızın işçisine, memuruna, emeklisine verdiği önemi göstermektedir. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümeyi asla ihmal etmedik. Düşük faiz politikamızla da üretimi ve yatırımı teşvik ettik
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümeyi asla ihmal etmedik. Düşük faiz politikamızla da üretimi ve yatırımı teşvik ettik
Hesaplamalara göre depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Ne kadar gelişmiş olursa olsun dünyadaki hiçbir ülke böyle büyük bir felaketin altından kalkamaz
Yeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz.
Temmuz ayında en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaracağız.
En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz
Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar.
Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar
Milletimiz sandık önüne geldiğinde bunların hepsinin hesabını soracaktır. Sadece seçim döneminde yaşanan rezillikler bile bunların (muhalefetin) gerçek yüzünü görmek için kafidir
Ayrıntılar geliyor...
- "Türkiye artık küresel bir güç haline geldi"
- "Bizim temennimiz tahıl anlaşmasının uzatılması"
- "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak"
- Seçim yasaklarına ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu
- Başkan Erdoğan paylaştı! "Gençler sordu ben cevapladım"
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