"Temelini attığımız konut projelerinin yeşeren umutları güçlendireceğine inanıyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Temelini attığımız konut projelerinin, yeşeren umutları daha da güçlendireceğine inanıyorum

Deprem felaketinde 50 bini aşkın vatandaşımızı yitirmenin acısını yaşıyoruz. Kayıplarımızı hepimiz derinden hissediyoruz

Vakıf ve derneklerimiz reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor

Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere insanımız, kimin ne yaptığını gayet iyi görüyor

Milletin derdiyle dertlenmeyen, hayırlı iş görmek istemeyen bu asalakları kendi ihtiras ve hırslarıyla baş başa bırakıyoruz

Mazlumları asla yalnız bırakmayacak, depremzedelerimizin derdine ortak olacak hakkın ve haklının yanında çalışmaya devam edeceğiz

Tehditlere, zorbalıklara, aba altından sopa gösteren kifayetsizlere rağmen, ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

Zehirli dilleriyle, nefret deresine varan söylemleriyle, kuru gürültü patırtıyla bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz

Aslolan Allah'ın verdiği can emanetini hakkıyla teslim etmek ve gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır

Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz

85 milyon vatandaşımızla birlikte dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye inşa etmek için gerçekten çetin mücadeleler verdik

99 depreminden sonra memur maaşlarını IMF kredisiyle ödeyen Türkiye'den, bugün hem depremin yaralarını saran hem de memuruna, işçisine her türlü desteği veren bir ülkeye dönüştük

Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk

İHA'mızı yaptık, SİHA'mızı yaptık AKINCI'mızı yaptık. Hepsinden öte, en üst segmentte jet uçağımızı yaptık

Asıl büyük başarımız, yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır

Hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle, bu ülkede yıllarca millete dikte edilen kast sistemini ortadan kaldırdık

Buraya gelmeden önce Putin ile görüştüm. Savaştaki arabulucu tavrımız yanı sıra Türkiye'deki seçimi çok merak ettiklerini öğrendim. Herkes 14 Mayıs'taki seçimi bekliyor

(Kalkınma Yolu Projesi) Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz

Dünyanın dört bir yanında yüzünü bize dönmüş kardeşlerimizle yeni bir imtihanın eşiğindeyiz, 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımıdır

Bunlar terör örgütleriyle kucak kucağa, ülkemize ne kazandıracaklar? Milletimiz 14 Mayıs'ta bu işi çözecektir