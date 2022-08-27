Başkan Erdoğan telefonla Şile'deki vatandaşlara seslendi: İnanıyorum ki çok daha farklı bir ses getireceksiniz
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programı sırasında telefon bağlantısıyla Şile'deki vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan konuşmasında, "İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz" dedi.
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şile Alacalı Mahallesi'ndeki ziyareti esnasında, telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti.
Vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz. Şile zaten bizim için bir kale. Dolayısıyla Şile'nin kalesinden inşallah çok daha farklı bir ses getireceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
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